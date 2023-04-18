Uzman Psikolog Burcu Sandıkcıoğlu: "Gençler Başlarına Bir Şey Gelmesinden Korktukları İçin Düşünce Özgürlüğünden Kendilerini Yoksun Bırakıyorlar.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren gönüllülerin İzmir’de açtığı Gençlik Merkezi büyük ilgi görüyor. Merkez’de gençlere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Burcu Sandıkcıoğlu, “Gençler başlarına bir şey gelmesinden korktukları için düşüncelerini rahatça ifade edemiyorlar ve düşünce özgürlüğünden kendilerini yoksun bırakıyorlar. Ne yazık ki gençlerde şu an ifade özgürlüğü yok” dedi.

KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren gönüllülerin İzmir'de açtığı Gençlik Merkezi büyük ilgi görüyor. Merkez'de gençlere çeşitli konularda bilgilendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Burcu Sandıkcıoğlu, "Gençler başlarına bir şey gelmesinden korktukları için düşüncelerini rahatça ifade edemiyorlar ve düşünce özgürlüğünden kendilerini yoksun bırakıyorlar. Ne yazık ki gençlerde şu an ifade özgürlüğü yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli genel seçimleri kapsamında gönüllü yurttaşlar tarafından İzmir'de açılan Gençlik Merkezi, büyük ilgili görüyor. Kahve ikramının yapıldığı ve internet hizmetinin verildiği merkezde gençler, ders de çalışabiliyor. Gençlere uzman psikologlar tarafından bilgilendirmeler de yapılıyor.

Merkezde gönüllü olarak gençlere bilgilendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Burcu Sandıkcıoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"GENÇLER DÜŞÜNCESEL BİR KISIRLIĞA GİRİYOR"

Sandıkcıoğlu, gençlerin başlarına bir şey gelmesinden korktukları için düşüncelerini rahatlıkla ifade edilemediğini belirterek şunları söyledi:

"Gençlerin siyasete bakış açısı biraz çekinceli ama içlerinde bir katılımcılık da var. Bu seçim döneminde ilk kez oy kullanacak olan gençler de var aslında, cesaretli olma konusunda düşünce özgürlüklerini ifade edebilmeleri de bir o kadar önemli. Ama ne yazık ki gençler düşüncelerini ifade etmekte zorlanıyorlar. 'Acaba şöyle söylesem başıma bir iş gelir mi? Acaba hapse atılır mıyım' gibi aslında düşünce özgürlüğünden kendilerini yoksun bırakıyorlar. Fakat bu toplumu geliştirecek olan da parlak zihinler ve gençler. Gençlerin kendilerini arzu ettikleri şekilde sevgi saygı çerçevesi içerisinde kendini ifade edemedikleri sürece düşüncesel bir kısırlığa girdiğini söyleyebilirim. Ne yazık ki gençlerde şu an da ifade özgürlüğü yok. Bazen konuşuyor olmaktan dolayı korku duyduklarını söyleyebiliriz. Aslında gençlere kendilerini geliştirebilmeleri adına öz kabulü toplum adına sağlayabilmemiz çok önemli. Gençler işimize gelsin ya da gelmesin bir şekilde düşüncelerini ifade edebilmeli ki geleceğe umutlu bir bakış açısında ilerleye bilsinler."

"GENÇLERE VERDİĞİMİZ ÖNEMİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞTIK"

Gençlik Merkezi hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren Merkezin Koordinatörü Ayça Aydın ise şunları söyledi:

"Geldiğimiz durumda kafede bir kahve içmek 50-60 liraları buldu. Çoğu gencin de sosyalleşecek alanları yoktu. İzmir'de biz farklı bir şey yapmak istedik gönüllülerle birlikte arkadaşlarımız burada sosyalleşsin, konuşabilsin, fikirlerini birbirlerine aktarabilsinler bunu da yaparken para harcamasın kahvesini ücretsiz alsın ve burayı sahiplensin istedik ve projede bu şekilde ortaya çıktı. Gençler buraya geldiğinde her şeyden ücretsiz yararlanıyorlar. Wifi, satranç, langırta kadar her şey burada var kahvelerini içiyorlar isterlerse gidip gezebiliyorlar ya da oturup ders çalışabiliyorlar. Seçim ofisi yerine bu bakış açısını ortaya koyup farkındalığımızı ve gençlere verdiğimiz önemi ortaya koymaya çalıştık"