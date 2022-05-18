Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış'tan cilt bakımı uyarısı - Haberler

Uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, güzel ve parlak bir cilt yapısına sahip olmak isteyenlerin nitelikli bir cilt bakımı yaptırması gerektiğini söyledi.

Cilt bakımı ile ilgili bilgiler veren uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, temiz bir cilt yapısına kavuşmak için günlük cilt bakımının önemli olduğunu vurguladı. Günlük cilt bakımına dair önemli bilgiler veren uzman estetisyen Zübeyir Dalmış, cildin her zaman güzel görünmesine yönelik önemli ipuçları da verdi. Dalmış, "Göz çevresi rutin cilt bakımınızın olmazsa olmaz bölgesidir. Günlük cilt bakımı yaparken göz çevrenizi nemlendirmeniz, cildinizin çok daha canlı görünmesini mümkün kılar. Burada uzun yıllar boyunca genç ve güzel bir cilde sahip olmayı istiyorsanız; göz çevresini asla ihmal etmemelisiniz. Göz çevrenizi nemli tutacak olursanız; cildinizdeki kırışıkları da geciktirebilirsiniz. Elbette ki göz çevresi için kullanacağını kremlerin de özelliklerine dikkat etmeniz gerekmektedir. Güneş ışınları cildimizin yaşlanmasını tetikler. Bundan dolayı, cildin güneşe gerektiğinden fazla miktarda maruz kalması neticesinde birtakım olumsuz sonuçlar karşımıza çıkar. Burada güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildimizi koruyor olmak, cilt sağlığını da olumlu yönde etkiler. Esasında güneş kremi sanki yaz aylarında kullanacak gibi hatalı bir algı bulunuyor. Oysa güneş kremini kış aylarında dahi ihmal etmemelisiniz. Cildinizi temiz tutmanız hem ışıltılı hem de temiz bir cilt yapısına sahip olmanızı mümkün kılar. Özellikle yatmadan önce cildinizi temizlemeniz; varsa makyajdan yüzünüzü arındırmanız, sağlıklı bir cilt yapısının oluşmasını tetikleyecektir. Burada tercih edeceğiniz cilt temizleyici ürünlerin güvenilir bir marka olmasına da dikkat etmelisiniz. Bir de yüzünüzü tamamıyla temizledikten hemen sonra bir pamuk kullanarak tonik yardımıyla silmelisiniz. Sabahları uyandığınız zaman yüzünüzü ne çok soğuk ne de çok sıcak suyla yıkamamalısınız. Burada ılık bir suyu kullanmanız her zaman önerilmektedir. Çünkü yüzünüzü sıcak suyla yıkamanız cildinizde kurumaya neden olacaktır. Yüzünüzü yıkarken dairesel hareketlerle ovmak da cildinizi olumlu yönde etkileyecektir" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel