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Uzman Çavuşlar Derneği Hak Taleplerini Duyurdu

Uzman Çavuşlar Derneği Hak Taleplerini Duyurdu
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Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yasin Yalçın, 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaparak, uzman çavuşların devletin kendilerine tanıdığı haklardan yararlanma talebinde bulundu.

Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yasin Yalçın, "Uzman çavuşlar olarak devletimizin verdiği haklardan yararlanmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Kayseri İl Başkanlığı tarafından 12 Kasım Uzman Çavuşlar Günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yasin Yalçın, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri katıldı.

"Uzman çavuşlar olarak devletimizin verdiği haklardan yararlanmak istiyoruz"

Dernek olarak uzman çavuşların özlük hakları için mücadele ettiklerini söyleyen Başkan Yalçın, "Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği olarak, 3269 sayılı kanuna tabi olarak özlük haklarımızın düzeltilmesi adına faaliyet göstermekteyiz. Derneğimiz 1986 yılında 3269 sayılı kanuna tabi olarak göreve başlamıştır. 38 yıldır görev yapmaktadır. Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği, uzman çavuşların özlük haklarını aramak için mücadele etmektedir. Uzman çavuşların çalışma yönetmeliği yok, izin yönetmeliği yok, sicil yönetmeliği yok, nöbet yönetmeliği yok ve sağlık yönetmeliği yok. Askerliğin ana omurgası olan disiplin üzerine kuruludur. Biz geçici görevlendirmelerin şark hizmeti olarak sayılmasını istiyoruz. Uzman çavuşlar ordu personeli olmasına rağmen ordu evlerinden faydalanamıyor. Kapısında nöbet tuttukları kamplardan yararlanamıyor. Uzman çavuşlar olarak devletimizin memurlar için verdiği 3600 ek göstergeden faydalanmak istiyoruz çünkü uzman çavuşlar bu haktan yararlanamamaktadır. Bizler kahraman uzman çavuşlarımız mahcup edilemez. Kahramanlar ayrımcılığa tabi tutulamaz. Vatan savunmasının sözleşmesi olmaz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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