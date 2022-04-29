Üzerine kaya düşen evde canlarını zor kurtardılar

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde Reşit Özkan isimli vatandaşa ait iki katlı toprak evin üzerine 150 metre yükseklikteki kayalar düştü.

Kaya parçalarının düşmesi sonucu evlerinin oturulamaz hale geldiğini belirten Reşit Özkan, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerini tahliye edemediklerini söyledi. Ev eşyalarının enkaz altında kaldığını ifade eden Özkan, "Kayaların üzerine düştüğü evimizde canımızı zor kurtardık. Çok mağdur durumdayız. Evimizin yeniden onarılması için hayırseverlerden destek bekliyoruz" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel