Uzay Karslı, Yeni Kitabını Devrek'te Tanıttı

Gazeteci Yazar Uzay Karslı yazmış olduğu ve piyasaya çıkan kitabının tanıtım toplantısında Devrekli basın mensupları ile bir araya geldi.

Trabzon'da meslek hayatına başlayan ve Zonguldak'ın Devrek İlçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve daha sonra emekli olan Uzay Karslı yazmış olduğu ve piyasaya çıkan kitabının tanıtım organizasyonunda ilçede görev yapan basın mensupları ile düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi.

Devrek Bastonkent Spor Kulübü Lokalinde meslektaşları ile birlikte kahvaltı yapan Karslı Zeynes Yayınlarından yeni çıkan kitabı hakkında meslektaşlarına bilgi verip ardından Köyde Kitap Yetişir mi? adlı eserini meslektaşlarına imzaladı. Kahvaltı etkinliğinin ardından kitabı hakkında açıklamalarda bulunan Karslı, "Geçen yıl Devrek'te gayri resmi olarak ara verdiği gazetecilik mesleğini bırakma gerekçesinin ardında gençlik yıllarından beri hayalini kurup bir türlü zaman bulup yazamadığım kitabımı siz meslektaşlarımla paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Köyde Kitap Yetişir mi? adlı kitabımda çocukluğumdan bu yaşıma kadar hayatımda iz bırakan anıları kendi üslubumla üçüncü şahıs diliyle toplumsal içerikli mesajlarda vererek yorumlamaya çalıştım. Meşhur olmak ya da kitabımın çok satması gibi de bir derdim yok. Sadece kendi adıma arkamda bir eser bırakmaktan ötede bir amacım yok. Kitabımı Devrek Zonguldak ve Trabzon'da düzenleyeceğim çeşitli tanıtım etkinlikleri ile şimdilik okurlarımla buluşturmayı hedefliyorum" diye konuştu.

Gazeteci Yazar A.Uzay Karslı'nın Devrek Bastonkent Spor lokalinde meslektaşlarına kitabını imzaladığı etkinlik hatıra fotoğrafları çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK