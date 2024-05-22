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Uzaktan hasta değerlendirmesi geri ödeme listesine alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin geri ödeme listesine alındığını belirtti.

Kamu hastanelerinde internet üzerinden alınacak uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerine ait muayene bedeli artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak sağlık hizmetlerinde dönüşümü desteklediklerini belirterek, "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişikliği ile uzman hekimler tarafından uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerini geri ödeme listesine alıyoruz. Tebliğ bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylelikle hastalarımızın Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak kamu hastanelerinde muayene, tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi, e-reçete ve e-rapor gibi hizmetlerin bedellerini Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vedat Işıkhan Yerel Sağlık Güncel Haberler

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