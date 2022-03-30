ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Uyuyor sanıldı, acı gerçek 1 saat sonra ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir parkın çimlerinde uyuduğu sanılan 57 yaşındaki adamın 1 saat sonra yanına gidilince öldüğü ortaya çıktı.

Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde bulunan eski Gaziler Parkı'nda çimlerin üzerinde yatan 57 yaşındaki Cazgır lakaplı Özden Çavuş'un uyuduğu sanıldı. Yanına gelen gencin tüm uyarılarına cevap vermemesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özden Çavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuş'un cansız bedeni, incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"2 saat önce çay içmiştik"

Olay yerinde konuşan bir genç, "Çimde uyuduğunu sanmıştım. Cazgır abi diye bağırdım yüksek sesle ama cevap vermedi. Oysa ki vefat etmiş. 2 saat önce çay içip sohbet etmiştik. Gayet iyi konuşuyordu" dedi.

Parkta bulunan bir vatandaş da, "Biz de 1 saattir orada uyuduğunu zannederek yanına gitmedik" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.