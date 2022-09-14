Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz"

Yerel Haberler

'Uyuşturucuyla mücadeleyi kesintisiz sürdüreceğiz'

Kütahya Valisi Ali Çelik, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, uyuşturucuyla mücadelenin kesintisiz süreceğini ifade etti.

Çocukların ve gençlerin uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının önüne geçmek için tüm kurumların uyuşturucuyla mücadeleyi birincil görevi olarak görmesi gerektiğini ifade eden Vali Çelik, "Geçen yıl En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi ve Narko- Rehber faaliyetleri çerçevesinde bin 582 kişiye ulaştık. Bu yıl Narko Gençlik Modülü ile gücümüzü daha da artıyoruz. Ancak bu mücadele herkesin görevi ve sorumluluğu. Dolayısıyla bütün kurum ve kuruluşlarımız, ailelerimiz bu mücadeleye en üst seviyede sahip çıkmalı" diye konuştu.

Okul servislerinin de büyük bir titizlik ve ciddiyetle takip edileceğine dikkat çeken Vali Çelik, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Narkotik Kütahya Rehber Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title