Kemalpaşa'da Vatandaşlar, Küçük Yaşlara Kadar Düşen Uyuşturucu Kullanımını Protesto Etti

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kurulan Uyuşturucuya ve Bağımlılığa Karşı Halk Meclisi tarafından düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasında konuşan Nurcan Altunkaya, uyuşturucu bağımlılığının toplumsal bir çöküş yarattığını vurguladı. Altunkaya, "Uyuşturucu, yoksulluk, işsizlik ve geleceksizlik ortamında büyüyor. Bu yalnızca bireyin değil, ailenin, mahallenin ve toplumun geleceğine yapılan bir saldırıdır" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, son yıllarda artan uyuşturucu kullanımına dikkat çekmek amacıyla "Kemalpaşa uyuşturucuya ve bağımlılığa karşı bir araya geliyor" sloganıyla eylem yapıldı. Eylem kapsamında ilçe meydanında, "Mahallemizde uyuşturucuya ve çeteleşmeye izin vermeyeceğiz" sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirildi, ardından basın açıklaması okundu.

Nurcan Altunkaya, eylemciler adına yaptığı açıklamada, son yıllarda Kemalpaşa'da uyuşturucu kullanımının ve satışının arttığına dikkati çekerek, özellikle gençlerin ve çocukların hedef alındığını vurguladı. Altunkaya, şunları kaydetti:

"Gençler işsiz, çocuklar umutsuz, aileler yalnız bırakılmışken geleceksizlik ve güvencesizlikle birlikte uyuşturucu piyasası büyüyor. Çete düzeniyle toplum çürütülüyor, baronlar zenginleşiyor. Uyuşturucu bağımlılığı; yoksulluğun, işsizliğin, geleceksizliğin ve eğitimsizliğin yarattığı toplumsal çöküşün üzerinde yükseliyor. İktidar, uyuşturucuya karşı etkili kamusal politikalar üretmemekte; toplum sağlığına yönelik koruyucu hizmetleri uygulamamakta, rehabilitasyon ve önleyici çalışmaları yaygınlaştırmamakta, gençleri sosyal, kültürel ve güvenli alanlardan mahrum bırakmaktadır.

"Bağımlılık, halkı etkisizleştirmenin bir aracıdır"

Çünkü bağımlı birey sorgulamaz, örgütlenmez, itiraz etmez. Bağımlılık, halkı etkisizleştirmenin bir aracıdır. Üstelik bağımlılık, özellikle çocukların suça sürüklenmesinde araç olarak kullanılırken, genel olarak suç oranlarının artmasında da doğrudan etkilidir. Bu durum yalnızca bireyin değil; ailenin, mahallenin ve toplumun geleceğine yönelik saldırıdır. Bir ahtapot gibi kentimize yayılmaya çalışan bu şebekelerle sonuç alıcı bir mücadele yürütmek için tüm kamu kurumlarını; özellikle kolluk, adli ve idari makamları sorumluluklarını yerine getirmeye, önleyici ve koruyucu tedbirler almaya davet ediyoruz. Halkın emeğiyle oluşturulan bütçeden, halka ve halk sağlığına gerekli pay ayrılmalı, Kemalpaşa'da rehabilitasyon ve tedavi merkezleri açılmalıdır. Kolluk güçleri, hakkını arayan halka değil, uyuşturucu ticareti yapanlara karşı kullanılmalıdır. Kentimizde yaygınlaştırılmaya çalışılan uyuşturucuya karşı kamu kurumlarını, sivil toplum örgütlerini, demokratik kitle örgütlerini ve halkımızı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadele, toplumsal sağlık ve yaşam hakkı mücadelesidir. Mahallemizi, yaşamlarımızı ve geleceğimizi savunmak için gençler, kadınlar, emekçiler ve tüm halkı omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz."