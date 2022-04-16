Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu - Haberler

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Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu Giresun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerinin aracına yönelik yaptığı operasyonda araç içerisindeki uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği buldu.

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

GİRESUN - Giresun'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerinin aracına yönelik yaptığı operasyonda araç içerisindeki uyuşturucu maddeleri jandarma narkotik köpeği buldu.

Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere-Alucra kara yolu üzerinde denetim yapan güvenlik güçleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 8.10 gram esrar uyuşturucu ele geçirdi. Eğitimli köpeğin kullanıldığı aramada uyuşturucu madde arka koltuğun alt kısmına yapılan özel bölmede bulundu. Olayın ardından araçta bulunan F.O, B.U ve A.U isimli 3 şahıs gözaltına alınırken, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

Uyuşturucu tacirlerinin zulasını narkotik köpeği buldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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