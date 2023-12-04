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Uyuşturucu tacirleri adliyede

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve 4 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.

Uyuşturucu tacirleri adliyede

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen ve 5 kilo uyuşturucu maddenin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerde il dışından Kayseri'ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen 4 kişiye, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 polis ise hafif yaralandı.

Gözaltına alınan şahıslar; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Adliye Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3. Sayfa Yerel Güncel Haberler

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