Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı - Haberler

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Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı

İhlas Haber Ajansı - Gökten Ceylan - Yerel
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- Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 65 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi.

- Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 1 kilo 65 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu maddeyi eğitimli köpekler ön koltuğun alt kısmına yapılmış zula yerinde buldu.

Olay Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar-Kütahya karayolu üzerinde denetim yapan güvenlik güçleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 1 kilo 65 gram skunk isimli uyuşturucu ele geçirdi. Eğitimli köpeklerinde kullanıldığı aramada uyuşturucu madde ön koltuğun alt kısmına yapılan özel bölmede bulundu. Olayın ardından araçta bulunan M.E., isimli şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, uyuşturucunun bulunduğu anlar ise anbean polis kamerasına yansıdı.

Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı

Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı

Uyuşturucu tacirinin zulasını eğitimli narkotik köpeği patlattı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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