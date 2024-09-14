Uyuşturucu Taciri Nazilli'de Yakalandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.B., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalandı. İfadesine başvurulan tutuklu H.B. ile bağlantılı olarak adliyeye sevk edilen T.B. ve H.B. tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu taciri polis ekiplerinden kaçamadı.
Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen T.B.'nin ikametinde arama yaptı.T.B., cezaevinde başka bir suçtan tutuklu bulunan H.B isimli şahsın ifadesi sonrası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İki zehir tacirinin adlı makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - AYDIN