Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Ali Göç - Yerel
 - Güncelleme:

- Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.

- Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen baba ve oğlu yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Y.S. ve N.C.S. isimli 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinildi. Harekete geçen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahsın baba ve oğul oldukları anlaşılırken, yapılan aramalarda da çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve 2 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, Y.S. ve N.C.S. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

Uyuşturucu taciri baba ve oğlu yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title