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Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Yerel Haberler

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Bilecik İl Jandarma ekipleri tarafından Osmaneli ve Bozüyük'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yapılan aramalarda 187 kök kenevir bitkisi, 0,3 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheliler M.S., B.D., G.E. ve İ.T. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' ve 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Bozüyük Bilecik Yerel Haberler

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