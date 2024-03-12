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Uyuşturucu müptelası kadına devlet sahip çıktı

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Adana'da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı derme çatma çadırda yaşamaya başlayan kadına devlet sahip çıktı. Yüreğir Kaymakamlığı, aileye destek olacaklarını ve çocukların eğitim planlaması yapılacağını bildirdi.

Adana'da uyuşturucu müptelası eşinden kaçıp sığındığı Adana'da derme çatma bir çadırda yaşamaya başlayan kadına devlet sahip çıktı.

Tarım işçisi Gülfidan Doğan'ın (45) yaşadığı dram bugün İhlas Haber Ajansı tarafından 'Uyuşturucu müptelası kocası tarafından darp edilip sokağa atılan kadın, çocuklarıyla çadırda yaşamaya başladı' başlığıyla yayınlandı.

Yüreğir Kaymakamlığı İHA'nın haberinin ardından aileye destek olacaklarını bildirdi. Kaymakamlık, ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile desteklenmesi ve eve yerleştirme çalışmalarına da başladıklarını da bildirdi. Ayrıca Kaymakamlık, Gülfidan Doğan'ın okul kaydı olmadığı öğrenilen çocuklarıyla ilgili de eğitim planlaması yapılacağını aktardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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