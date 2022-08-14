Uyuşturucu ile mücadele bu filmde anlatılacak

KOCAELİ (İHA) – Uyuşturucu ile mücadeleyi ve uyuşturucunun zararlarını anlatan polisiye film 'Kurşun' yönetmen Murat Uygur tarafından çekilecek.

KOCAELİ (İHA) – Uyuşturucu ile mücadeleyi ve uyuşturucunun zararlarını anlatan polisiye film 'Kurşun' yönetmen Murat Uygur tarafından çekilecek.

Yönetmen Murat Uygur, aksiyon dolu yeni sinema filmi 'Kurşun' için kollarını sıvadı. Uyuşturucu bağımlılığını, ticaretini ve uyuşturucu ile mücadele olaylarını konu alacak polisiye filimde gençlerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

"Uyuşturucu kullanımı daha fazla gencimizi elimizden almasın"

Gençleri, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklar konusunda bilinçlendirmek için bir film çekmeye karar verdiğini ifade eden Murat Uygur, "Uyuşturucu ile mücadele Türkiye'de birinci önceliğimiz olmalı diye düşünüyorum. Zira gençlerimiz hepimizin geleceği. Uyuşturucu kullanımı daha fazla gencimizi elimizden almasın, daha fazla ailede artık dram yaşanmasın. Unutmayalım ki, gençlerimizin hepimizin geleceği. Onları korumak, uyarmak ve sağlıklı birer birey olarak yetiştirmek bizim asli görevimiz" dedi.

"Bu filmde ailelere mesaj verilecek"

Filmin uyuşturucu bağımlılığını ve ticaretini ele alacağını söyleyen Uygur, "Bu filmde ailelere mesaj verilecek. Ailelerin çocuklarıyla daha iyi ilgilenmesi gerektiğini, uyuşturucunun ne kadar zararlı olduğunu anlatan bir film olacak. Filmde ünlü isimler de yer alacak. Hazırlayacağımız proje çok konuşulacak. Çocuklar artık ölmesin, anneler babalar ağlamasın. Çocuklarımızı topluma kazandıralım diye böyle bir sosyal sorumluluk projesi hazırlamaya karar verdik" şeklinde konuştu. - KOCAELİ