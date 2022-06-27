Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. İl emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan huzur uygulamasında 894 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 416 araç ise incelendi. 200 Polis memurunun yer aldığı uygulamada 26 umuma açık alan ile 4 park ve bahçe kontrol edildi. Uygulama esnasında 2 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken 7 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilerek haklarında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda 3 farklı şahsa da trafik yönünden idari para cezası uyguladı. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Tragger Yerel Haberler

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