Övder Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan: "Uygulama Otelleri Neden Öğretmenevlerine Bağlanıyor?"

(ESKİŞEHİR) - Öğrencileri Velileri Dayanışma Derneği (ÖVDER) Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde yer alan ve öğrencilerin hem staj hem de eğitim gördükleri uygulama otellerinin öğretmenevlerine bağlanacağını öne sürerek, "Bakanlığımız ne hikmetse son aldığımız duyumlara göre bu ay içinde uygulama otellerini ve konaklama kısımlarını öğretmenevlerinin bünyesine monte edecek. Bunun çok büyük dezavantajları olacak öğrencilerimiz açısından. Mesleki açıdan büyük bir kayıp olacak" dedi.

Eskişehir Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı olarak öğrencilere staj ve eğitim veren Ali Güven Uygulama Oteli'nin de olduğu 80'e yakın uygulama otelinin öğretmenevlerine bağlanacağını belirten Alkan şunları söyledi:

"Türkiye'de yaklaşık olarak 80'e yakın uygulama oteline sahip olan Turizm Mesleki Teknik Anadolu Liselerimizin uygulama ve konaklama bölümleri bakanlığın hazırladığı bir proje kapsamında öğretmenevlerine devredilmeye çalışılıyor. Aslında bu 'Türkiye'de güzel olan ne varsa bozulur' cümlesine en uygun düşen şey. Öğrenciler nitelikli iş gücü olarak turizm sektörü içine giriyorlardı. 6 ay okul, 6 ay eğitim şeklinde devam ediyordu ve burada aynı zamanda aile bütçesine katkı sunan öğrenciler işi usta-çırak ilişkisinde öğreniyorlardı. Diğer tarafta istihdam boyutu ile baktığımız zaman burada çalışan usta öğreticilerimiz de var. Usta öğreticiler öğrencilerle aynı işin mutfağında olarak mesleğin bütün inceliklerini öğrencilerimize kazandırıp onları sektörün içine nitelikli iş gücü olarak hazırlıyorlardı."

Fakat bakanlığımız ne hikmetse son aldığımız duyumlara göre bu ay içinde uygulama otellerini ve konaklama kısımlarını öğretmenevlerinin bünyesine monte edecek. Bunun çok büyük dezavantajları olacak öğrencilerimiz açısından. Mesleki açıdan büyük bir kayıp olacak. Eğitim açısından büyük bir kayıp olacak. Buradaki çocuklarımız sadece bir pasta yapmasını öğrenmiyorlar, bir sunumu öğrenmiyorlar. Aynı zamanda İngilizce başta olmak üzere matematiğe kadar diğer dalları da diğer dersleri de hayata geçiriyorlar. ve en önemlisi de buranın yarattığı artı bir değer var. Yani bir uygulama otelinin döner sermayesinin yıllık cirosu neredeyse minimum 10 milyon ile 15 milyon arasında. Bu paranın önemli bir kısmı öğrencilere dağıtılıyor. Kalan büyük bir kısmı kayıt içine alınarak bakanlığın bütçesine dahil ediliyor. Yani yıllık olarak en az bir okulun bakanlığa gönderdiği para yaklaşık olarak 7-8 milyon lirayı bulmaktadır. ÖVDER olarak buradan soruyoruz amaç nedir?"

