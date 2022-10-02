Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı Yerel Haberler Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı Iğdır'da uydu vericisiyle takip edilen Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis) 430 kilometre yol aldı. Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı IĞDIR - Iğdır'da uydu vericisiyle takip edilen Bozkır Kartalı (Aquila nipalensis) 430 kilometre yol aldı. Iğdır'da bitkin halde bulunduktan sonra tedavi altına alınan bozkır kartalı tedavisi sonrası tekrar doğaya bırakıldı. Doğaya bırakılmadan önce kanatlarına verici takılan bozkır kartalı (Aquila nipalensis) izlenmeye başlandı. Iğdır'da takip altına alınan kartal son olarak 430 kilometre yol alarak Erzurum Horasan'a ulaştı. Bozkır kartalının yol serüveni izlenmeye devam ediliyor. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum Iğdır Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Uydu vericisiyle takip edilen kartal 430 kilometre yol aldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.