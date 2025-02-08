Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
Kılıçdaroğlu'nun 'İhanete uğradım' çıkışına Özgür Özel'den yanıt

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

UTTS Yalnızca Ticari Araçlara Takılacak

UTTS Yalnızca Ticari Araçlara Takılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nin (UTTS) sadece ticari araçlara uygulanacağını belirtti ve sistemin haksız rekabeti önleyeceğini ifade etti. Akaryakıt kalitesinin standart olduğunu vurguladı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş; Ulusal Taşıt Tanıma sistemi (UTTS) cihazlarının sadece ticari araçlara takılacağını söyleyerek, "UTTS sadece ticari araçlara takılacak. Bireysel, şahıs asla yok. Bu sadece piyasayı bozmak için, rantı kaybedenlerin çıkardığı dedikodudur. Ülkemizde 6 milyon 473 bin ticari araç var, bu araçlara UTTS takılacak" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Meclis toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya katılan PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş; yeni sistem hakkında bilgiler vererek; "Lokal rekabete dava açıyoruz, dağıtım şirketlerine. Bir yerde '18 istasyonun 13 tanesi maliyetin altında satış yapıyorsa bu haksız rekabettir' diye kavram oluştu. Geri adım atmayacağız, sonuna kadar devam edeceğiz. Rekabet Kurulu'na piyasayı bozanlara dava açma kararımız devam ediyor. 1 Ocak 2025 itibariyle şantiye, fabrika, taş ocağı, maden ocağı, otogarlar, tır garajları ve buna benzer yerler, nerede olursa olsun kendi alanı dışında kullandığı hiçbir araca yakıt dökemez. Verirse ne olur? Veren de cezasını yer, alan da yer. Veren de suçlu, alan da suçlu. UTTS ne demek? Ulusal Taşıt Tanımadan geçmeyen hiçbir belgeye gider yazılamayacak. Tüm lastik tekerlerin tamamı, çöp araçları hariç. Çöp araçları dışında lastikli ve dışarıda seyir yapan araçların tamamı bu sistemden yakıt alacaklar" dedi.

"Türkiye'nin her yerinde akaryakıt kalitesi aynıdır"

Akaryakıt kalitesinin standart olduğunu ancak bazı şirketlerin katkı maddeleri bulunduğunu aktaran Okumuş; "Bu ülkenin her yerinde akaryakıtın kalitesi aynıdır, kalitede en ufak bir sorun yoktur. Sadece bazı şirketlerin katkılı maddeleri vardır, o da istisnadır. Türkiye'nin her yerinde standart tektir, dünyada tektir, Avrupa'da tektir. Onun için kimse 'bunun yakıtı kötü, bununki iyi' diyemez" ifadelerini kullandı.

"Çiftçinin kullandığı araçlara UTTS takılmayacak"

UTTS'nin vergi kaybının önüne geçeceğinin altını çizen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş; "Çiftçinin kullandığı araçlara UTTS takılmayacak. UTTS sadece ticari araçlara takılacak. Bireysel, şahıs asla yok. Bu sadece piyasayı bozmak, rantı kaybedenlerin çıkardığı dedikodudur. Ülkemizde 6 milyon 473 bin ticari araç var, 29 milyon da araç var. Sadece yaklaşık 6 milyon 500 bin araca UTTS takılacak. Bunu net söylüyorum. UTTS aynı zamanda TTS'yi de içine alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgi aktaracak. 1 kuruş vergi kaybı olmayacak. Bir tane fatura, fiş, belgeyi pompacılarımız biriktirip satamayacak. Herkes istasyona gelecek, namuslu vergisini verecek, işini de yapacak. UTTS'nin adı; 'namuslu ticaret'. Bu sektör için faydalı, hepimiz için faydalı. Düne kadar dağıtım şirketleri kıymetliydi, bugün bizim istasyonlarınız kıymetli olacak" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kılıçdaroğlu "İhanete uğradım" dedi, Özel'den yanıt geldi
img

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
img

Florida'da şimdiye kadar yakalanan en büyük köpekbalığı tespit edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Şovmen simitçinin taktiği artık işe yaramıyor

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.