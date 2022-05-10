Üstyapı çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından Devlet Hastanesi yakınlarındaki Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağı'na uzanan yolda tamamlanan altyapının ardından üstyapı için çalışmalar başladı.

Nevşehir Belediyesi'nin 2022 yılı yatırım programında yer alan altyapı yenileme ve sıcak asfalt serimi için çalışmalar farklı mahallelerde devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda 15 Temmuz Mahallesi'nde Şifa Cami yanından Sulusaray Kavşağına uzanan 161. Sokak ve 50. Sokak ile 2000 Evler Mahallesi TOKİ bölgesindeki 39. Sokak'ta başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince içme suyu hatları yenilenerek yeni nesil polietilen içme suyu boruları döşenen bölgede kanalizasyon hattı da güçlendirildi. Bölgede ilk kez yağmur suyu hatlarını da döşeyen belediye ekipleri böylelikle altyapı çalışmalarını tamamladı. Altyapının ardından üstyapı için çalışmaya başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgede yeni yaya kaldırımları oluşturmak için bordür döşemeye başladı.

Ekipler kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimi için hazırlıklarını tamamlayarak bu bölgede oturan vatandaşların yoğun olarak kullandığı yolu sıcak asfalt konforuna kavuşturacak. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel