Üstün Yetenekli ve Öğrenme Güçlüğü Çeken Bireyler Hakkında Bilimsel Paylaşım Toplantısı Düzenlendi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen "Bilimsel Paylaşım Toplantıları" kapsamında "İki kere farklı bireyler" başlıklı sunum E-Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sunuma Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç başta olmak üzere öğretim üyeleri katılım gösterdi. Arş. Gör. Mevlüt Cırık'ın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlikte başarı ve yetenek unsurlarının doğru orantılı olmama ihtimalleri üzerine konuşuldu. Cırık katılımcılarla "İki kere farklı bireyler" olarak tanımlanan hem üstün yetenekli hem de öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitim-öğretim hayatlarına ve sosyal yaşantılarına dair detayları paylaştı. Sunumda ayrıca, bireylerin eksik oldukları yönlerini belirlemede kullanılacak metotlar ve çalışmalar da dinleyicilere aktarıldı.

"İki kere farklı bireylere en büyük örnek da Vinci'dir"

Öğrenciler için okul tabanı zenginleştirme, okul müfredatını daraltma, ileri düzey eğitim uygulamaları gibi imkanların sunulabileceğinden bahseden Arş. Gör. Cırık, konuşmasında şunları söyledi: "İki kere farklı bireyler 'üstün yetenekli' tanısı almakla birlikte belirli alanlarda ciddi güçlük çekenler için kullanılan bir tanımdır. Öte yandan üstün yetenekliler aynı zamanda dikkat eksikliği veya hiperaktivite bozukluğuna da sahip olabilmektedirler. Bu bireylerin genelde iki tanılama yöntemi bulunmaktadır. İlki başarı yetenek tutarsızlığıdır. Bir diğeri de çocuğa yapılan zeka testlerinin içerisinde profil farklılıklarının bulunmasıdır. Bu tip bireyler üstün yetenekli olmasına rağmen hem okul hayatlarında hem sosyal yaşantılarında zorluk yaşamaktadırlar. Bu tip durumları yaşayan bilim insanları veya sanatçılar vardır ve en büyük örneklerinden biri de da Vinci'dir."

Cırık'ın konu ile verdiği örneklerle zenginleştirdiği sunumu soru cevap kısmının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR