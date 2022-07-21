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Ustalarla çırakların adresi bu kez Kandıra oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ustalarla çırakların adresi bu kez Kandıra oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Usta Çı-Rock grubu Kandıra Cebeci Sahili'nde konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Usta Çı-Rock grubu Kandıra Cebeci Sahili'nde konser verdi.

Usta Çı-Rock isimli Anadolu Rock grubu konserinin bu sefer ki durağı Kandıra Cebeci Sahili oldu. Tatilcilerin yoğun katılım gösterdiği Usta Çı-rock konserinde vatandaş şarkılara eşlik etti. Konserde; Dönence, Mağusa Limanı, Sil Baştan, Çok Yorgunum, Hep Böyle Kal, Sessiz Gemi, Razıysan Gel, Bu Son Olsun, Mecbursan, Gibi Gibi, Kan ve Gül, Beni Al Onu Alma, Uykusuz Her Gece, Gemi, Bambaşka Biri, Yaz Yaz, Sensiz Bensiz, Son Mektup, Ele Güne Karşı, Kara Sevda ve Samanyolu isimli şarkılar müzikseverlerle buluştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde hayata geçirilen Usta Çı-Rock grubu ile aktif yaşlanmaya dikkat çekmek, kuşaklar arası iletişimi sağlamak amaçlanıyor. Usta Çı-Rock grubu daha önce Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi, İzmit SDKM, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi, Değirmendere Amfi Tiyatro sahnesinde de konser vermişti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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