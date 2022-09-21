Ustaların ustası Kervancıoğlu 'şed' kuşandı

Kahramanmaraş'ta Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu düzenlenen programla ustasının elinden 'şed' kuşandı.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür merkezinde şed kuşanma töreni düzenlendi. Programda Kervancıoğlu ustası ve aynı zamanda kayınpederi olan Turgut Pekel'in elinden önlüğü aldı.

Kervancıoğlu bu anı, "Ahilik Haftası'nda büyük ustalar bir arada. Kurucumuz, ilk ustamız, "Hacı Baba"mız Turgut Pekel ve dondurmanın ustaları Sami Kervancıoğlu, Mustafa Pekel ve Yaşar Pekel, Kervan kültürünü ve ahilik bilincini gelecek nesillere aktarmak, anlatmak için bir aradaydı. Ustamın gölgesindeki yol arkadaşlarıma şükürler olsun. Ahilik haftasında ustamın elinden önlüğü aldım" notuyla paylaştı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan ustaların ustası Sami Kervancıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle çok güzel bir program oldu, emeği geçenlerini kutluyorum. Kuşağımızı ustamız bağladı. Tabii ben her zaman şunu söylüyorum, büyüklerimiz her zaman bizim başımızın tacıdır. Ben hem ustam hem kayınpederim olan Turgut Pekel'in ellerinden öpüyorum. Onun üzerinde çok fazla emeği var. Allah onların yokluğunu vermesin. Bilindiği üzere sektörde 46'ıncı yılımızı kutladık. Sakarya mahallesinden çıkmış olduğumuz bu yolda dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Şed kuşağının büyük bir anlamı var. Bu kuşak benim için çok büyük bir sorumluluk oldu. Bu gelenek bilindiği üzere Osmanlı'dan bu yana geliyor. İnşallah bizden sonra da bu kuşağı Mustafa Pekel, Yaşar Pekel ve oğlum Turgut Kervancıoğlu bağlayacak." - KAHRAMANMARAŞ