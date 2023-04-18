Ustalar uyardı: 'Ucuz tatlılardan uzak durun'

Son yıllarda tatlı sektöründe de adından sıkça söz ettiren Muşlu tatlıcılar, bayram öncesi mesailerini artırarak siparişleri yetiştirme telaşına düştü.

Muşlu ustalar, Ramazan Bayramı öncesi artan siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala baklava ve kadayıflara olan yoğun talebi karşılamak için şehirdeki işletmelerde tatlı telaş başladı. Muş'ta bayram hazırlığının önemli bir kısmını oluşturan tatlı siparişleri verilmeye başlandı. Vatandaşlara her zaman olduğu gibi bayramda da kaliteli ve sağlıklı tatlı üretimi yapmak için yoğun mesai harcayan tatlıcılar, ucuz tatlıdan uzak durulması konusunda vatandaşı uyardı.

Baklava çeşitlerinde fiyatlar cevizli baklavalarda 180 ile 200 TL arasında satışa sunulurken, fıstıklı baklavalarda ise 240 ile 300 TL arasında alıcı buluyor. Kadayıf çeşitlerinde de yoğun isteğin olduğu Muş'ta, cevizli kadayıf 180 TL, fıstıklı kadayıf ise 240 TL'den alıcı buluyor.

Yaklaşık 20 yıldır Muş'ta ustalık yapan Ahmet Koçakelçi, vatandaşların ucuz tatlıyı almamaları gerektiğini ifade ederek, "Ramazan Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Doğal olarak tatlıcılarda da bayram hareketliliği başladı. Bizde kendi işletmemizde çift vardiya olarak çalışıyoruz. Bayram için yoğun tatlı siparişleri aldık. Bayrama kadar bu siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Bayramda piyasaya sağlıksız tatlılar sürülerek ucuza satılıyor. Buna aldanmayın sağlığınız için ucuz tatlı almayı. Herkese tatlı tadında bir bayram diliyorum. Özellikle kendi araçları ile tatile giden vatandaşlarımızın hız yapmamasını istiyorum. İyi bayramlar" dedi. - MUŞ