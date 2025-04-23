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Usta Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti

Usta Oyuncu Leyla Okay Hayatını Kaybetti
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62 yaşındaki oyuncu Leyla Okay, kanser nedeniyle yaşamını yitirdi. Cenazesi Ankara’da düzenlenen törenle uğurlandı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 62 yaşındaki oyuncu Leyla Okay, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti. Okay için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Okay'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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