Usta gazeteci Galip Leblebicioğlu son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Usta gazeteci Galip Leblebicioğlu son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Usta gazeteci Galip Leblebicioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık 3 aydır yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden ve dün yaşamını yitiren usta gazeteci Galip Leblebicioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 3 aydır yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden ve dün yaşamını yitiren usta gazeteci Galip Leblebicioğlu son yolculuğuna uğurlandı.

1955 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden ve 1956 yılında kaydolduğu Gazetecilik Enstitüsü'nden (İletişim Fakültesi) 1959 yılında mezun olan Leblebicioğlu, dün evinde yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı 85 yaşında yaşamını yitirdi. Leblebicioğlu için Paşa Caminde cenaze töreni düzenlendi. Törene kent protokol üyeleri ile birlikte Leblebicioğlu ailesi üyeleri ile gazeteciler katıldı. 2 erkek, bir kız evlat babası olan Leblecioğlu kılınan cenaze namazının ardından Kocatepe Asri Mezarlığındaki aile kabristanlığından toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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