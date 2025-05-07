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USS Harry S. Truman Uçak Gemisinden İkinci Savaş Uçağı Düştü

USS Harry S. Truman Uçak Gemisinden İkinci Savaş Uçağı Düştü
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ABD Donanması, F/A-18 F savaş uçağının USS Harry S. Truman uçak gemisine iniş sırasında Kızıldeniz'e düştüğünü açıkladı. Bu, son 10 gün içinde aynı gemiden düşen ikinci savaş uçağı olma özelliğini taşıyor. Her iki pilotun hafif yaralandığı bildirildi.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, F/A-18 F savaş uçağının USS Harry S. Truman uçak gemisine inişi sırasında güverteden çıkarak Kızıldeniz'e düştüğü açıklandı. Bu olayla son 10 gün içinde ikinci kez bir savaş uçağı savaş gemisinden denize düşmüş oldu.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada 28 Nisan'da USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir F/A-18E savaş uçağının Kızıldeniz'e düştüğü açıklanmıştı. ABD Donanması'nın açıklamasından kısa bir süre sonra benzer bir olay daha yaşandı. ABD Donanması'nda ikinci kez bir savaş uçağı, uçak gemisinden Kızıldeniz'e düştü. Donanma tarafından yapılan açıklamada, son 10 gün içinde ikinci kez bir savaş uçağının, USS Harry S. Truman uçak gemisinden Kızıldeniz'e düşerek kaybolduğu kaydedildi. Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, yerel saatle 20.45 sıralarında F/A-18 F savaş uçağının, uçak gemisine inişi sırasında güverteden çıkarak Kızıldeniz'e düştüğünü bildirdi. Uçak düşmeden önce pilotların kendini başarılı bir şekilde fırlattığını aktaran yetkili, her iki pilotun da hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Sekiz gün önce de aynı olay yaşandı

Son yaşananlar, uçak gemisinin Kızıldeniz'de konuşlandığı geçen yıldan bu yana yaşanan dördüncü olay. 8 gün önce de ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, USS Harry S. Truman uçak gemisinden bir F/A-18E savaş uçağının Kızıldeniz'e düştüğü ve bir denizcinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "Mürettebat hangarda uçağı çekerken kontrolü kaybetti ve uçak, çekici ile birlikte denize düşerek kayboldu" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken F/A-18 tipi savaş uçaklarının her birinin 70 milyon dolara mal olduğu belirtiliyor.

Şubat ayında da Mısır'ın Port Said kenti açıklarında USS Harry S. Truman uçak gemisi bir ticaret gemisi ile çarpışmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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