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Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamında Üsküdar Ortaokulu, kış şenliği düzenledi. Bilgi yarışması, yetenek paylaşımı, komedi ve oyun saati gibi etkinliklerle öğrenciler hem eğitildi hem de eğlendirildi. Okulda düzenlenen kış şenliğinde öğrenciler, kendi yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Etkinliklere öncülük eden öğretmenler, bu tür etkinliklerin sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'dönem sonu faaliyet haftası' kapsamında Üsküdar Ortaokulu, kış şenliği düzenledi.

Karne öncesindeki son dört günü kapsayan etkinlik haftası, bilgi yarışması, yetenek paylaşımı, komedi ve oyun saati gibi hem eğitici hem eğlenceli nitelikte bir dizi etkinlikle dolu geçti.

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Okulda düzenlenen kış şenliğinde öğrenciler, kendi yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Bilgi yarışmasında kıyasıya mücadele eden öğrenciler, yetenek paylaşımında ise müzik, şiir, resim gibi farklı alanlarda yeteneklerini sergiledi. Komedi ve oyun saatinde ise öğrenciler doyasıya eğlendi.

Etkinliklere katılan öğrenciler, okula gelmenin ne kadar keyifli olabileceğini bir kez daha deneyimledi.

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Üsküdar Ortaokulunda etkinliklere öncülük eden Matematik Öğretmeni Aynur Cizrelioğulları ve İngilizce Öğretmeni Mehtap Güneş, kış şenliğinin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirterek, "Bu tür etkinliklerin okul ortamının sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunun görülmesi çok önemli. MEB'in bu hedefini paylaşıyor ve bu uygulamanın kalıcı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Uygulama, okulların kendi şartlarına göre düzenlendi

MEB'in gönderdiği faaliyet kılavuzunda yer alan etkinliklerin yanı sıra, okullar kendi faaliyet planlarını da hazırlayabiliyor. Bu sayede, her okulun kendi ihtiyaçlarına ve çevre şartlarına uygun etkinlikler düzenlemesi mümkün oluyor.

Üsküdar Ortaokulu'nda düzenlenen etkinlikler de okulun ihtiyaçları ve çevre şartları göz önünde bulundurularak planlandı. Okul yönetimi, öğrencilerin ilgi alanları ve yaş grupları göz önünde bulundurularak çeşitli etkinlikler düzenledi.

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Üsküdar Ortaokulu'nda Kış Şenliği Coşkusu

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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