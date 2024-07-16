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Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangının ardından çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi

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Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi binasında çıkan yangın sonucunda çöken kubbenin yapım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelmiş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülmüştü.

Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesinin tarihi binasında çıkan yangın nedeniyle çöken kubbenin yapım çalışmaları havadan görüntülendi.

Yangın, 10 Temmuz 2024 tarihinde Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kullandığı 121 yıllık tarihi binanın çatısında meydana gelmişti. Tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saat süren müdahalesi sonucunda söndürülmüştü. Yangın nedeniyle tarihi binanın kubbe kısmı çöktü. Çöken kubbenin yapım çalışmaları devam ederken, ekiplerin kubbedeki çalışmaları dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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