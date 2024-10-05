Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da Kuru Yük Gemilerinin Çarpışma Anı ve Kurtarma Operasyonu

Üsküdar'da Kuru Yük Gemilerinin Çarpışma Anı ve Kurtarma Operasyonu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar açıklarında çarpışan iki kuru yük gemisine müdahale eden Kurtarma-5 Römorkörü Kaptanı Aycan Aksoy, olay sürecini ve kurtarma çalışmalarını anlattı. İki geminin de hasar gördüğü olayda, kurtarma römorkörleri hızlı bir şekilde devreye girdi.

Üsküdar açıklarında geçtiğimiz günlerde çarpışan 2 kuru yük gemisine müdahale eden Kurtarma-5 Römorkörü Kaptanı Aycan Aksoy, o anları anlattı.

Üsküdar açıklarında geçtiğimiz günlerde 2 kuru yük gemisi seyir halindeyken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle gemilerden birinin sarsıldığı ancak devrilmediği görüldü. Dümeni kilitlenen diğer geminin ise kıyıya sürüklenmesi dikkat çekmişti. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri ve kurtarma römorkörleri sevk edildi. Çarpışma nedeniyle 2 gemide de hasar oluşmuştu. Yaşanan olayın ardından kurtarma römorkörleri gemilere müdahale etti. Çarpışma sonrasında gemilere müdahale eden Kurtarma-5 Römorkörü Kaptanı Aycan Aksoy, o anları anlattı.

"Gemiye müdahalede bulunduk"

Gemilere müdahale eden Kurtarma -5 Römorkörü kaptanı Aycan Aksoy, "İstanbul Boğazı Paşa Limanı'nda bir diğer geminin refakatı için hazırlık yapıyorduk. Bu sırada telsiz görüşmelerinde olaya karışan iki geminin tehlikeye düşeceğini sezdik. Bunun üzerine gemi personeline ivedi acil kalkış talimatı verdik. Onlar da en hızlı şekilde makine kontrolünü köprüsüne verdiler. Üç dakika bir süre içerisinde iskeleden ayrıldık. Bu sırada gemilerin birbirine çatıştığını gördük. Bu yük gemisinin sahilde sürüklenmesine istinaden acil şekilde gemi üzerine harekete geçtik. Pilotun talimatıyla geminin iskeleden sol orta tarafından gemiye tam yolla müdahalede bulunduk. Üsküdar sahile doğru ilerleyen gemiye kurtarma kapsamında yaptığımız operasyon sonucunda gemi sahilden uzaklaştırıldı. Daha sonra her iki kazazede gemi emniyetli şekilde Ahırkapı demir bölgesine kadar refakat edilerek demirlendi. Görevi tamamladık, dönüşümüze geçtik. Can güvenliğine zarar gelmemesi ve görevimizi yerine getirdiğimizden dolayı da kendimizi mutlu hissediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizcilik Operasyon Kurtarma istanbul Güvenlik 3-sayfa Üsküdar Ulaşım Güncel Yerel Kaza

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title