Üsküdar'da Eşine Yağ Dökerek Yakan Kadın Tutuklandı

Üsküdar'da Zeynep G., tartıştığı eşinin üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Eşi 13 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Zeynep G., mahkemede yaşadığı şiddet ve istismar nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdiğini savundu.

Üsküdar'da iki çocuk annesi 44 yaşındaki Zeynep G., tartıştığı eşini uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaktı. Vücudunun büyük bölümü yanan adam, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Zeynep G. mahkemede yaptığı savunmasında, "Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi" dedi.

Olay, 15 Ekim akşamı Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zeynep G. (44) ile eşi 53 yaşındaki Sinan G. arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra Sinan G. yatak odasına geçerek uyudu. Eşi Zeynep G. ise mutfakta ısıttığı yağı alarak uyuyan kocasının üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Sinan G., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede 13 gün boyunca tedavi gören Sinan G., doktorların tüm müdahalelerine rağmen 28 Ekim günü hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri Zeynep G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde eşinin uzun süredir alkol aldığını ve kendisine şiddet uyguladığını belirten kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Bana karşı cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu"

Zeynep G. mahkemede verdiği savunmasında, "25 yıllık evliyim. Eşim alkol bağımlısı. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. 2 kere boşanma davası açtım fakat kendisi müsaade etmedi. Ailemin evine döndüm ama çocuklarım için geri dönmek zorunda kaldım. Beni sürekli çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit ediyordu. Olay gecesi bana cinsel istismarda bulundu. Her gün alkol alır. Sürekli bana karşı cinsel istismarda bulunurdu ve olaylar kızımın yanında olurdu. Ben artık bunlardan bıktım. Kızım bu olayları rehberlik hocasına da anlatmış. Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
