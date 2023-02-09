Üsküdar Belediyesi deprem bölgesine yardım için seferber oldu

Üsküdar Belediyesi Türkiye'yi yasa boğan yüzyılın felaketi depremin ardından bölgeye yapılacak yardımlar ve arama kurtarma ekipleri için hızla harekete geçti. Depremin birinci günü arama ve kurtarma ekiplerini oluşturan Üsküdar Belediyesi 21'i arama kurtarma, 14'ü ise teknik ekip olmak üzere 75 kişilik personeli hızlıca deprem bölgesine sevk etti. Ekipler AFAD tarafından Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanı olarak belirlediği İskenderun ilçesine yönlendirildi. Ayrıca 25 kişilik teknik ve lojistik personel de 9 Şubat'ta yardım TIR'larıyla yola çıkacak.

Üsküdar Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesine ulaşır ulaşmaz çalışmalara destek verdiler. Ekipler uzun uğraşlar sununda enkaz altındaki depremzedelerden ulaşabildiklerini kurtararak sağlık kuruluşlarına gönderilmesini sağladılar. Üsküdar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve teknik personeller İskenderun ilçesinde kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyorlar.

Üsküdar Belediyesi arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra deprem bölgesinin yemek ihtiyacı için de harekete geçti. İstanbul'dan yola çıkarılan büyük bir TIR aşevine dönüştürüldü. İskenderun Gençlik Merkezi'nin önüne kurulan mutfakta 5 aşçı binlerce kişi için üç çeşit sıcak yemek sağlanmaya başlandı. Sıcak yemek dağıtımına ekipler ve imkanlar daha da genişletilerek devam edilecek. İstanbul'dan bölgeye erzak temini de yine sürecek.

Üsküdar Belediyesi, binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, çok sayıda insanımızın yaralandığı deprem felaketinde yaraların sarılması amacıyla yardımların oluşturulması için de gerekli çalışmayı başlattı. Belediye binasının hemen yanında yer alan Çavuşdere Spor Salonu yardım toplama merkezi haline getirildi. Üsküdar ve çevresinden binlerce vatandaşın deprem bölgesine göndermek üzere getirdiği, battaniye, ısıtıcı, giyecek, yiyecek ve diğer barınma ihtiyaçları merkezde toplandı. Belediye görevlileri dışında yüzlerce gönüllü Üsküdarlı da yardımların tasnifi ve gönderimi için çalıştı. Toplanan yardımlar TIR ile bölgeye ulaştırıldı; ulaştırılmaya da devam ediliyor. - İSTANBUL