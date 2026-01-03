Haberler

Vali Aktaş Karahan Kur'an Kursu'nu ziyaret etti

Uşak Valisi Naci Aktaş, Karahan Kur'an Kursu'ndaki öğrenciler ve öğreticilerle bir araya gelerek onların eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve başarı dileklerinde bulundu.

Uşak Valisi Naci Aktaş, İl Müftülüğüne bağlı Karahan Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek kursiyer öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aktaş, çocuklarla sohbet ederek başarı dileklerini iletti.

Kurs öğreticilerinin yürüttüğü eğitim faaliyetleri hakkında da bilgi alan Vali Aktaş, özveriyle görev yapan hocalara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
