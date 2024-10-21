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Uşak Valisi Gençlerle Buluştu

Uşak Valisi Gençlerle Buluştu
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Uşak Valisi Naci Aktaş, Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya gelerek, onların sorularını yanıtladı ve geleceğe dair önemli mesajlar verdi. Gençlerin, Türk milletini onurlandıracak kişiler olduğu vurgulandı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Tekeşoğlu Konağı Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunmasının ardından Gençlik Merkezi gönüllüleri, sporcular ve kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet edip gençlerin sorularını yanıtladı, görüşlerini dinledi.

Gençlerin, geleceğin teminatı olduğunu aktaran Vali Aktaş; "Aklınızı kullanmanızı, aklınızı kimseye emanet etmemenizi özellikle istirham ediyorum. Okuyun, sorgulayın, medeniyet değerlimiz ile buluşun. Lütfen çok çalışın ve bu aziz milletimiz için ne yaptığımıza ve neler yapmamız gerektiğine odaklanın." ifadelerini kullanarak gençlerin, Türk Milletini onurlandıracak ve gururlandıracak kişiler olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş'a ziyareti sırasında Vali Yardımcısı Önder Can ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hacı Tevfik Özdemir eşlik etti. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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