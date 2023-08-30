Uşak Valisi Ergün'ün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Uşak Valisi Dr. Turan Ergün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Ergün, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Aziz Milletimizle birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 101. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Milletimizin bağımsızlığı ve bekası yolunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatılan ulusal bağımsızlık yürüyüşü, 30 Ağustos Zaferi ile taçlandırılmıştır.

30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin sonsuza kadar var olacağının bütün dünyaya ilanıdır.

Bugün 30 Ağustos anlayışının mirasına sahip olan bizler, bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yürüdüğü bağımsızlık yolunda yürüme kararlılığındayız.

Kahramanlığı, inancı, cesareti ve feraseti ile Türk yurdunun namus ve izzetini hiçbir işgalci çizmeye çiğnetmeyen necip milletimiz, aynı inanç ve kararlılıkla, vatanına sahip çıkma şuurunu yeni nesillere emanet ede ede taşımaya devam edecektir.

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'ni kazanarak bütün dünyaya Milletimizin bağımsızlığını, yurdumuzun bekasını tasdik ettiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize sonsuz minnet ve şükran duygularımla Yüce Türk Milletinin ve Kıymetli Hemşehrilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." - UŞAK