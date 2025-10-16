Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Ziyaret Etti
Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aktaş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı ve Aksoy, ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.
Vali Aktaş'ı gelişi esnasında Vali Aksoy karşıladı. Uşak Valisi Naci Aktaş, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kendisini Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, nazik ziyaretlerinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel