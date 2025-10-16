Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u Ziyaret Etti

Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Vali Aktaş'ı gelişi esnasında Vali Aksoy karşıladı. Uşak Valisi Naci Aktaş, günün anısına Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Kendisini Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Hüseyin Aksoy, nazik ziyaretlerinden dolayı Aktaş'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR