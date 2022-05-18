Uşak'ta Sefo rüzgarı - Haberler

UŞAK (İHA) - Uşak'ta Sefo rüzgarı

UŞAK - Son dönemlerin popüler rap şarkıcısı Sefo, Uşak'ta düzenlenen gençlik festivalinde bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahnede bu güne kadar hiç tarhana çorbası içmediğini itiraf eden Sefo, gençlerin verdiği eğlenceli tepkinin ardından evde tarhana yapma sözü verdi.

Uşak Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Genç Kuşak Topluluğu, gençler için 3 günlük "GençKuşakFest" festivali düzenledi. Festivalin ilk 2 gününde birçok etkinlik düzenlenirken son günde ise son zamanlarda seslendirdiği şarkılarla gençleri kendisine hayran bırakan rap şarkıcısı Sefo sahne aldı. Sevgi gösterileri ve tezahüratlar eşliğinde sahneye çıkan genç rapçiyi yaklaşık 30 bin kişi yakından takip etti.

Büyük ilgi gören konserin sonunda Gençlerin Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından kendisine çeşitli hediyeler verilen Sefo, hediyelerin arasında yer alan meşhur Uşak Tarhanası görünce Başkan Çakın ile aralarında eğlenceli bir diyalog yaşandı.

Sefo'dan evde tarhana yapma sözü

Sefo'nun daha önce hayatında hiç tarhana çorbası içmemesini itiraf etmesiyle birlikte binlerce kişinin bulunduğu alanda hem eğlenceli hem de renkli görüntüler oraya çıktı. Verdiği samimi itirafının ardından seyircilerin komik tepkisine maruz kalan Sefo, bugün ilk kez Uşak'ta içtiğini de belirterek, "Artık evde de kendi tarhanamı yapmaya çalışacağım" diye söz verdi.