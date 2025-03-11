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Uşak'ta Ramazan Kolileri Denetlendi

Uşak'ta Ramazan Kolileri Denetlendi
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Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayı dolayısıyla marketlerdeki gıda kolilerini denetleyerek, gıdaların muhafaza şartlarını ve son tüketim tarihlerinin uygunluğunu kontrol etti.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Ramazan ayı nedeniyle marketlerde satışı sunulan Ramazan ayı kolileri içinde bulunan gıdalar için denetim gerçekleştirdi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent genelinde Ramazan ayı nedeniyle marketlerde satışa sunulan Ramazan ayı kolileri içinde bulunan gıdalar için denetim yapıldı. Denetim kapsamında Ramazan kolilerin muhafaza şartlarına bakılırken içinde bulunan gıdalarda ise Tavsiye Edilen Sayısı Tarihi (TETT) ve Son Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün soysal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ise; "5996 Kanunu Ramazan ayı nedeniyle marketlerde satışa sunulan Ramazan kolileri içindeki gıdaların muhafaza şartları, kayıtlı veya onaylı işlemlerden temin edilmediği, etiket bilgileri, Tavsiye Edilen Sayısı Tarihi (TETT) ve Son Tüketim Tarihi (STT) kontrolleri gibi gürültü da ilaveler yapıldı. Alo 174 Gıda Hattını ziyaret ederek üretim, satış ve sunum yapan faaliyetlerle ilgili gıda ile ilgili istek, öneri ve şikayette bulunabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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