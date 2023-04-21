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Uşak'ta Ramazan Bayramı manzaraları

Uşak'ta Ramazan Bayramı manzaraları

Yerel Haberler

Uşak'ta binlerce vatandaş Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri doldurarak bayram namazı kıldı.

Uşak'ta binlerce vatandaş Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri doldurarak bayram namazı kıldı.

Uşak'ta vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yücetepe Camii başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Edilen duaların ardından binlerce vatandaş camii avlusunda bayramlaştı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi Ramazan Bayramı Uşak Yerel Haberler

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