Uşak'ta Ramazan Bayramı manzaraları

Uşak'ta binlerce vatandaş Ramazan Bayramı dolayısıyla camileri doldurarak bayram namazı kıldı.

Uşak'ta vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yücetepe Camii başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. Edilen duaların ardından binlerce vatandaş camii avlusunda bayramlaştı. - UŞAK