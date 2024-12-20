Uşak'ta Nüfus Müdürlüğü Kimlik Başvurularını Adreslerde Alıyor

Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı personellerce nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için ikametgah adreslerinde kimlik kartı başvuruları alındı.

Adreste Nüfus Hizmeti Projesi ile sağlık problemi, engellilik durumu, yaşlılık ve diğer mücbir sebepler dolayısıyla nüfus müdürlüklerine gelemeyen vatandaşlar için Uşak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne bağlı personellerce 'Siz bize gelemezseniz, Biz size geliriz' projesi kapsamında 43 vatandaşın Mesudiye köyünde kimlik kartı başvuruları alındı. - UŞAK