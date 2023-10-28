Uşak'ta Filistin'e destek eylemi

Uşak'ta İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırılara karşı, Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi.

Uşak'ta İsrail tarafından Filistin'e yapılan saldırılara karşı, Filistin'e destek eylemi gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Sivil Toplum Kuruşları ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Meydan'ında toplanarak Filistin'e destek eylemi yaptı. Destek Eyleminde Türk bayrakları ve Filistin bayrakları açıldı. Slogan eşliğinde, AGD ve Sivil Toplum Kuruluşları başkanları Filistin'e destek açıklaması yaptı. Açıklamaların ardından destek eylemine katılanlar dağıldı. - UŞAK