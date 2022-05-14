Uşak'ta Engelsiz Yaşam Merkezi çalışmaları tamamlandı - Haberler

UŞAK (İHA) - Uşak Belediyesi 10-16 Mayıs Engelli Haftası dolayısıyla Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte konuşan Başkan Çakın, çok yakında şehir merkezinde hizmete sokacakları Engelsiz Yaşam Merkezi'nin müjdesini verdi.

Düzenlenen etkinliğe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın yanı sıra AK Parti Uşak Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, engelli dernekleri yöneticileri, rehabilitasyon merkezi yöneticileri, engelli komisyon üyeleri, özel eğitim veren devlet okulları ve çok sayıda aile katıldı.

Etkinlikte, Uşak'ta bulunan rehabilitasyon merkezleri ve engelli dernekleriyle irtibat kuran Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri; engelli çocuklara ve ailelerine ulaştı. Tüm çocukları bir araya toplayan ekipler, Uşak 1 Eylül Stadyumunda kurdukları eğlenceli oyun alanlarıyla çocukları buluşturdu. Alana gelen çocuklar şişme oyun gruplarında ve sportif aktivite parkurlarında doyasıya eğlenirken; zeka oyunları, çuval yarışı ve karaoke gibi eğlenceli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi.

"Engelsiz Yaşam Merkezi proje çalışmaları tamalandı"

Etkinlikte konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; engelli bireylere yönelik birçok etkinliği ve projeyi yıl boyunca hayata geçirdiklerini söyledi. Toplumun her kesimine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını ve özellikle dezavantajlı gruplara yönelik farklı projeler geliştirdiklerinin altını çizen Çakın, çok yakında yapımına başlayacakları Engelsiz Yaşam Merkezi için gerekli proje çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Kent merkezinde açılacak tesis sayesinde engelli çocukların uzman personel eşliğinde eğitim ve etkinliklerle buluşacağını söyleyen Çakın, engelli ailelerinin de bu süre zarfında kendilerine zaman ayırabileceklerini ifade etti.

"Sene Boyunca Yanınızdayız"

Uzun süren pandemi dönemi sonrası engelli bireyler ve aileleriyle yeniden bir arada olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çakın; "Biz Uşak Belediyesi olarak sadece bugün değil sene boyunca sizlerin yanındayız. Gerek sivil toplum kuruluşlarımızla ve derneklerimizle yapmış olduğumuz toplantılarda gerekse sizlerle doğrudan bir araya geldiğimizde Uşak'ta daha güzel ve rahat bir yaşam sağlayabilmek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz" dedi. Yeni projeyle Uşak Öğretmen evinin karşısındaki eski müze binasının yıkılarak yerine bir "Engelsiz Yaşam Merkezi" inşasına başlayacaklarını müjdeleyen Çakın; "Bu tesis çocuklarımızın keyifli bir şekilde vakit geçirebilecekleri, anne babaların da nefes alabilecekleri mola evi olacak. Yakın zamanda lansmanını yapacağız ve inşaatının da temelini atacağız. Burada yaptığımız coşkulu etkinlikleri inşallah bu merkezde de çocuklarımızla buluşturacağız" ifadelerini kullandı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel