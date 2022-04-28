Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler

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Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Köksal Kılınç - Yerel
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Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı Uşak'ta kent genelinde apart evlere düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Uşak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta kent genelinde apart evlere düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 kişi gözaltına alınırken adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde apart evlere fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda fuhuşa zorlayan, fuhuşa yer temin eden ve fuhuş yapan 4'ü kadın 9 kişi ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 3'ü kadın 5 kişi serbest bırakılırken fuhuşa zorlayan, fuhuşa yer temin eden ve fuhuşa karışan 1'i kadın 4 kişi de adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslarsan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1'i kadın 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Yerel

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