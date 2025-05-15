Uşak'ta Borsa Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL'nin Peşinde Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta Borsa Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL'nin Peşinde Bir Şüpheli Tutuklandı
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Uşak'ta internet üzerinden borsa gelirini artırma vaadiyle bir vatandaşı 2 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Y.E.E. adlı şüpheli tutuklandı. Jandarma, Gaziantep'te yakaladığı şüpheliyi Uşak'a getirerek adliyeye sevk etti.

Uşak'ta bir vatandaşı 2 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta bir vatandaşı internet üzerinden borsada gelirini artırma vaadiyle 2 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir vatandaşın internet üzerinden borsada gelirini artırma vaadiyle dolandırıldığı iddia etmesini üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, yapılan çalışmada Gaziantep'te olduğu tespit edilen şüpheli Y.E.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli daha sonra Uşak'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Yerel
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