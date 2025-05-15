Uşak'ta Borsa Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL'nin Peşinde Bir Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta bir vatandaşı 2 milyon TL dolandıran şüpheli tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta bir vatandaşı internet üzerinden borsada gelirini artırma vaadiyle 2 milyon TL dolandırdığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir vatandaşın internet üzerinden borsada gelirini artırma vaadiyle dolandırıldığı iddia etmesini üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince, yapılan çalışmada Gaziantep'te olduğu tespit edilen şüpheli Y.E.E. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli daha sonra Uşak'a getirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.