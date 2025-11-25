Haberler

Uşak’ta Bitki Koruma Ürünleri Satış Bayilerine Denetim

Uşak’ta Bitki Koruma Ürünleri Satış Bayilerine Denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bitki koruma ürünleri satış bayilerini düzenli olarak denetleyerek halk sağlığını korumayı hedefliyor. Denetimlerde mevzuata uygunluk, ruhsat kontrolleri ve yasaklı ürünlerin tespiti yapılıyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünü satış bayilerini düzenli olarak denetleyerek halk sağlığını koruyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen denetimlerde, bitki koruma ürünü satış bayileri titizlikle inceleniyor. Denetimler kapsamında iş yerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan ürünlerin ruhsat kontrolleri ve yasaklı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti yapılıyor.

Yapılan tüm bu çalışmaların amacı, vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve pestisit kalıntısı bulunmayan gıdalara ulaşmasını sağlamak. Halkın sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.