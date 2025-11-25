Uşak’ta Bitki Koruma Ürünleri Satış Bayilerine Denetim

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bitki koruma ürünü satış bayilerini düzenli olarak denetleyerek halk sağlığını koruyor.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen denetimlerde, bitki koruma ürünü satış bayileri titizlikle inceleniyor. Denetimler kapsamında iş yerlerinin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan ürünlerin ruhsat kontrolleri ve yasaklı ya da son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti yapılıyor.

Yapılan tüm bu çalışmaların amacı, vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve pestisit kalıntısı bulunmayan gıdalara ulaşmasını sağlamak. Halkın sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdüğü bildirildi. - UŞAK