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Uşak'ta bayram öncesinde şehitler unutulmadı

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Uşak'ta bayram öncesinde şehitler unutulmadı Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla, Vali Naci Aktaş ve beraberindeki heyet, bayram öncesi şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Uşak'ta bayram öncesinde şehitler unutulmadı

UŞAK - Uşak'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla, Vali Naci Aktaş ve beraberindeki heyet, bayram öncesi şehitliğe ziyarette bulunarak dualar etti.

Şehitlik ziyaretine Uşak protokolünden, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, şehit aileleri ve protokol üyeleri katıldı. Ziyarette ilk olarak İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehitler için edilen duaların ardından Vali Aktaş ve protokol üyeleri tek tek şehit mezarlarını gezerek mezarlara karanfil bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Yerel
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