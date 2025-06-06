Uşak'ta Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Uşak'ta Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Kurban Bayramı'nın 1. günü Uşak'ta kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, kendilerini yaralayarak hastanelere akın etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi edilerek taburcu edildi.

Uşak'ta acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

UŞAK - Uşak'ta Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar kentteki hastanelere geldi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Uşak'ta da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kent genelinde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - Yerel
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