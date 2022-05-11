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Son dakika haber... Uşak'ta 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Köksal Kılınç - Yerel
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Son dakika haberi... Uşak'ta 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 131 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, bir miktar ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca çıktı.

Uşak'ta 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta şüphe üzerine durdurulan bir otomobilden 131 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, bir miktar ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca çıktı. Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine kent merkezinde bir otomobil durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 131 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza hap, bir miktar ecstasy uyuşturucu hap ve 1 adet tabanca çıktı. Araçta bulunan 1'i kadın 4 kişi ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 3 kişi tutuklanırken 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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